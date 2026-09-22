Лавров и Рубио встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, встретятся 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Переговоры должны пройти во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября», — сказал Логвинов ТАСС.

Предыдущая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась 23 июля на полях мероприятий АСЕАН. После неё Рубио говорил, что стороны обсуждали не только украинское урегулирование, но и другие вопросы двусторонней повестки.

Сам Лавров ещё 15 сентября подтверждал, что намерен провести переговоры с американским госсекретарём на полях Генассамблеи, однако точная дата тогда не называлась.