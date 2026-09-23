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Регион
Опубликовано 23 сентября, 17:59

По стопам Джонсона: Лавров раскрыл, кто отговорил Трампа следовать договорённостям Анкориджа

Лавров: Европа отговорила Трампа от договорённостей Анкориджа

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Европейские страны отговорили президента США Дональда Трампа от реализации договорённостей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Министр заявил, что после встречи Владимира Путина и Трампа европейские политики отправились в Вашингтон и сделали всё, чтобы дальнейшая работа по реализации обсуждавшихся на Аляске условий остановилась.

«Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать президента США от его же собственной инициативы», — сказал Лавров.

Глава российского МИД сравнил ситуацию с переговорами России и Украины в Стамбуле весной 2022 года. По словам Лаврова, тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон повлиял на решение Киева не продолжать движение к соглашению.

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Ранее Life.ru рассказывал, какие предложения США, по словам Лаврова, обсуждали Путин и Трамп в Анкоридже. Министр утверждал, что Москва согласилась с предложенным американской стороной компромиссным вариантом.

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Анастасия Никонорова
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