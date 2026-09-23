Лавров заявил Рубио о необходимости нормализации отношений США и России

Россия считает необходимым как можно скорее нормализовать отношения с США и устранить накопившиеся между странами «раздражители». Об этом Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарём США Марко Рубио в Нью-Йорке, сообщили в МИД РФ.

Ранее Life.ru писал, что ещё перед встречей Лаврова и Рубио Москва называла снятие «раздражителей» одной из ключевых тем российско-американского диалога. В МИД РФ тогда подчёркивали, что контакты по линии внешнеполитических ведомств должны придать дополнительный импульс нормализации отношений. Одновременно одной из центральных тем переговоров называлось украинское урегулирование. После встречи Госдеп подтвердил, что стороны действительно обсудили и двустороннюю повестку, и конфликт на Украине.