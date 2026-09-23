Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с египетским коллегой Бадром Абдель Аты в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, содержание беседы на момент публикации не раскрывалось.

Перед переговорами Лавров и Абдель Аты вместе с министром иностранных дел Кот-д’Ивуара Ньяле Каба приняли участие в церемонии открытия мемориальной таблички в память об ушедших из жизни постоянных представителях при ООН. Среди увековеченных дипломатов оказались представители СССР и России Андрей Вышинский и Виталий Чуркин.

Табличку разместили в так называемой «тихой комнате», расположенной рядом с залом Совета Безопасности ООН. Это помещение используется членами Совбеза для закрытых бесед и неформального обмена мнениями.

Комната была подарена ООН ФРГ в 1978 году, а позднее прошла реконструкцию. ООН указывает, что пространство создавалось именно как место, где дипломаты могли проводить конфиденциальные обсуждения вдали от основного зала заседаний.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели в Нью-Йорке переговоры продолжительностью более 50 минут. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН с участием российской и американской делегаций. Переговоры прошли в закрытом формате без вступительных заявлений для прессы.