Лавров вступился за Кубу на ГА ООН и призвал США снять блокаду и убрать страну из «чёрного списка»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку требования Гаваны о прекращении американских торгово-экономических и финансовых ограничений, которые российская и кубинская стороны называют блокадой. Об этом МИД РФ сообщил по итогам встречи главы российского внешнеполитического ведомства с руководителем кубинской дипломатии Бруно Родригесом Паррильей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Лавров также выступил за исключение Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и раскритиковал экстерриториальное применение санкционных мер против республики.

«Сергей Лавров подтвердил незыблемую поддержку справедливому требованию Гаваны о незамедлительном и полном прекращении торговой, экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады со стороны США», — говорится в сообщении российского МИД.

Отдельно министры обсудили двусторонние отношения. В МИД РФ отметили, что Москва и Гавана намерены продолжать политический диалог и развивать стратегическое партнёрство, а также взаимодействие по вопросам международной и региональной безопасности.

Куба по-прежнему входит в американский список государств — спонсоров терроризма. После исключения из него Сирии в августе 2026 года в перечне остались Куба, Иран и КНДР.

Ранее Life.ru сообщал, что Куба заявила о готовности продолжать диалог с США, несмотря на отсутствие конкретных договорённостей между сторонами. Бруно Родригес Паррилья тогда подчёркивал, что Гавана готова к переговорам на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела страны.