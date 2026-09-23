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Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:04

Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио

Лавров на английском спросил, почему журналисты закричали на встрече с Рубио

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сергей Лавров с иронией отреагировал на журналистов, которые наперебой выкрикивали вопросы перед его переговорами с госсекретарём США Марко Рубио. Глава МИД России обратился к представителям прессы по-английски.

Перед началом встречи организаторы предупредили СМИ, что отдельного общения с дипломатами не предусмотрено. Несмотря на это, американские корреспонденты начали одновременно задавать вопросы, в том числе об Украине, перебивая друг друга. Происходящее вызвало улыбку у Лаврова и Рубио.

«Почему вы были такими тихими (англ. Why were you so silent?)», — с иронией поинтересовался российский министр у представителей прессы.

Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным шагом для России
Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным шагом для России

Ранее Life.ru писал, что Госдепартамент США подтвердил проведение переговоров Лаврова и Рубио 23 сентября в Нью-Йорке. Встречу запланировали на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продлилась чуть менее часа.

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Владимир Озеров
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