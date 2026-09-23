Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио

Сергей Лавров с иронией отреагировал на журналистов, которые наперебой выкрикивали вопросы перед его переговорами с госсекретарём США Марко Рубио. Глава МИД России обратился к представителям прессы по-английски.

Перед началом встречи организаторы предупредили СМИ, что отдельного общения с дипломатами не предусмотрено. Несмотря на это, американские корреспонденты начали одновременно задавать вопросы, в том числе об Украине, перебивая друг друга. Происходящее вызвало улыбку у Лаврова и Рубио.

«Почему вы были такими тихими (англ. Why were you so silent?)», — с иронией поинтересовался российский министр у представителей прессы.