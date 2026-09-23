Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным шагом для России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине было бы логичным шагом для России, однако отметил, что такой исход не является гарантированным. Своим видением он поделился в интервью ведущему Сиду Розенбергу в программе Sid & Friends in the Morning на радиостанции 77 WABC.

«Совершенно логично конфликт [для России] прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда», — заметил Рубио.

Госсекретарь США не уточнил, какие именно условия могли бы привести к завершению боевых действий.

К слову, сегодня в Нью-Йорке состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры начнутся в 09:00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 16:00 по московскому времени.