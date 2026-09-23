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Опубликовано 23 сентября, 07:04

Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным шагом для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине было бы логичным шагом для России, однако отметил, что такой исход не является гарантированным. Своим видением он поделился в интервью ведущему Сиду Розенбергу в программе Sid & Friends in the Morning на радиостанции 77 WABC.

«Совершенно логично конфликт [для России] прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда», — заметил Рубио.

Госсекретарь США не уточнил, какие именно условия могли бы привести к завершению боевых действий.

Лавров и Рубио обсудят Украину и отношения России и США в Нью-Йорке
Лавров и Рубио обсудят Украину и отношения России и США в Нью-Йорке

К слову, сегодня в Нью-Йорке состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры начнутся в 09:00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 16:00 по московскому времени.

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Андрей Бражников
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