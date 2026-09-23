В Нью-Йорке завершились переговоры Лаврова и Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио в составе российской и американской делегаций на переговорах в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / МИД России
В Нью-Йорке завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча состоялась на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и, судя по фото, прошла с участием дипломатических делегаций.
Как пишет ТАСС, главы внешнеполитических ведомств беседовали более 50 минут. О чём именно, официально не указывается.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова публиковала фото встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры обошлись без вступительного слова для прессы и продолжились в закрытом формате.
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