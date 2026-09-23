В Нью-Йорке завершились переговоры Лаврова и Рубио

В Нью-Йорке завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча состоялась на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и, судя по фото, прошла с участием дипломатических делегаций.

Как пишет ТАСС, главы внешнеполитических ведомств беседовали более 50 минут. О чём именно, официально не указывается.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова публиковала фото встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры обошлись без вступительного слова для прессы и продолжились в закрытом формате.