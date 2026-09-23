Лавров проводит встречу с Рубио на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу со своим американским коллегой Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фото рукопожатия дипломатов делится официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров и Марко Рубио в Нью-Йорке. Фото © Telegram / Мария Захарова

Непосредственно переговоры глав дипломатических ведомств начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом формате. Последняя встреча Лаврова и Рубио состоялась два месяца назад.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по случаю 81-й Генеральной ассамблеи ООН. Центральным пунктом программы ожидается выступление главы МИД России с трибуны Всемирной организации.