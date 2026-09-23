В Госдуме спрогнозировали сроки начала переговоров между Россией, США и Украиной
Депутат Чепа: Трёхсторонние переговоры по Украине могут начаться до конца года
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Россия, США и Украина могут провести переговоры по урегулированию конфликта до конца 2026 года, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он связал будущую встречу с возможностью Вашингтона преодолеть сопротивление европейских стран.
По мнению парламентария, на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио важно подтвердить позиции, достигнутые во время московских переговоров с представителями Дональда Трампа. При этом Владимир Зеленский уже начал склоняться к диалогу.
«Если Белому дому удастся сломить Европу, которая пытается сорвать мирное урегулирование, то я полагаю, что переговоры по урегулированию конфликта в трёхстороннем формате США — Россия — Украина могут пройти в этом году», — заявил депутат в беседе с NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что Россия не стремилась к началу конфликта и неоднократно говорила об этом на международном уровне. Москва заинтересована в прочном мире на длительную перспективу и гарантиях безопасности для всего мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для начала мирных переговоров по Украине пока нет. Такую оценку он объяснил продолжающимися действиями Киева, которые охарактеризовал как террористические.
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