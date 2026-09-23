«Пустая трата времени»: Песков объяснил, когда возможны переговоры Путина с Зеленским
Песков назвал встречу Путина с Зеленским без подготовки пустой тратой времени
Обложка © Life.ru
Переговоры на высшем уровне по украинскому урегулированию не имеют смысла без предварительной работы экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных контактах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
«Проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно — это будет пустая трата времени», — сказал представитель Кремля.
При этом Москва, по словам пресс-секретаря российского лидера, сохраняет готовность к переговорам по урегулированию. Он объяснял, что условия российской стороны не изменились.
Ранее Life.ru писал, что Трамп допустил новую встречу с Владимиром Путиным. Американский президент напомнил о предыдущих переговорах с российским лидером на Аляске. Он также отметил, что рассчитывает на дальнейшие контакты по украинскому урегулированию. А Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях декабрьского саммита G20 в Майами, однако Песков назвал такой вариант невозможным и вновь напомнил о приглашении в Москву.
Больше новостей о дипломатии и международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.