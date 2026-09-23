«Пустая трата времени»: Песков объяснил, когда возможны переговоры Путина с Зеленским

Переговоры на высшем уровне по украинскому урегулированию не имеют смысла без предварительной работы экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных контактах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно — это будет пустая трата времени», — сказал представитель Кремля.

При этом Москва, по словам пресс-секретаря российского лидера, сохраняет готовность к переговорам по урегулированию. Он объяснял, что условия российской стороны не изменились.