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Регион
Опубликовано 12 сентября, 20:39

Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии агентству AFP.

«Это невозможно», — ответил представитель Кремля.

Песков также напомнил позицию Москвы по возможной встрече двух политиков. По его словам, переговоры Путина и Зеленского должны пройти в российской столице.

Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре
Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре

Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. Песков в ответ сообщил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе. Он отметил, что Зеленский вправе приехать в российскую столицу, если намерен провести переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский вправе посетить Москву для встречи с Путиным. При этом министр указал, что киевский глава пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.

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Лия Мурадьян
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