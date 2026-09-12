Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии агентству AFP.
«Это невозможно», — ответил представитель Кремля.
Песков также напомнил позицию Москвы по возможной встрече двух политиков. По его словам, переговоры Путина и Зеленского должны пройти в российской столице.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. Песков в ответ сообщил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе. Он отметил, что Зеленский вправе приехать в российскую столицу, если намерен провести переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский вправе посетить Москву для встречи с Путиным. При этом министр указал, что киевский глава пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.
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