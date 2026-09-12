Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии агентству AFP.

«Это невозможно», — ответил представитель Кремля.

Песков также напомнил позицию Москвы по возможной встрече двух политиков. По его словам, переговоры Путина и Зеленского должны пройти в российской столице.