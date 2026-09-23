Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 10:10

«Пока ничто не предвещает»: В Госдуме назвали условия для переговоров с Киевом

Депутат Новиков: Зеленскому нужно кардинально изменить политику для переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для создания прочной платформы для переговоров по Украине Владимиру Зеленскому необходимо кардинально изменить внешнюю и внутреннюю политику. В беседе с «Газетой.ru» депутат подчеркнул, что Зеленский может быть как главным помощником, так и главным противником в деле окончания военных действий, и пока ничто не свидетельствует о его готовности к радикальной смене позиции.

По словам Новикова, если Зеленский продолжит выступать в роли «поджигателя войны» и «ударного кулака НАТО», это исключает возможность каких-либо договорённостей с Москвой.

Парламентарий перечислил конкретные шаги, которые могли бы создать основу для диалога: публичное заявление о перенацеливании на добрососедские отношения с Россией, признание итогов референдумов на новых российских территориях, объявление вне закона бандеровских преступников и начало процесса демократизации через проведение президентских выборов.

«Пустая трата времени»: Песков объяснил, когда возможны переговоры Путина с Зеленским
«Пустая трата времени»: Песков объяснил, когда возможны переговоры Путина с Зеленским

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине. Тем не менее, по его словам, в процессе дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент полностью отсутствует какая-либо положительная динамика.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar