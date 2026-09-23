Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для создания прочной платформы для переговоров по Украине Владимиру Зеленскому необходимо кардинально изменить внешнюю и внутреннюю политику. В беседе с «Газетой.ru» депутат подчеркнул, что Зеленский может быть как главным помощником, так и главным противником в деле окончания военных действий, и пока ничто не свидетельствует о его готовности к радикальной смене позиции.

По словам Новикова, если Зеленский продолжит выступать в роли «поджигателя войны» и «ударного кулака НАТО», это исключает возможность каких-либо договорённостей с Москвой.

Парламентарий перечислил конкретные шаги, которые могли бы создать основу для диалога: публичное заявление о перенацеливании на добрососедские отношения с Россией, признание итогов референдумов на новых российских территориях, объявление вне закона бандеровских преступников и начало процесса демократизации через проведение президентских выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине. Тем не менее, по его словам, в процессе дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент полностью отсутствует какая-либо положительная динамика.