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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:11

Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

В процессе дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент полностью отсутствует какая-либо положительная динамика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможного диалога сторон.

«Нет, никаких подвижек нет», — констатировал государственный деятель во время беседы с журналистами.

Песков: Россия продолжает СВО, но рассчитывает на возобновление переговоров
Песков: Россия продолжает СВО, но рассчитывает на возобновление переговоров

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Оксана Попова
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