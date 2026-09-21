Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах по Украине
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В процессе дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент полностью отсутствует какая-либо положительная динамика.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможного диалога сторон.
«Нет, никаких подвижек нет», — констатировал государственный деятель во время беседы с журналистами.
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