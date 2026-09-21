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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:07

Песков: Россия продолжает СВО, но рассчитывает на возобновление переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает вернуться к трёхстороннему формату переговоров по Украине, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет готовность к возобновлению диалога.

«Что касается выхода на возобновление трёхсторонних переговоров — мы открыты. Да, мы продолжаем специальную военную операцию, наши военные работают для достижения поставленных целей. Но мы надеемся, что всё-таки мы выйдем на возобновление трёхсторонних переговоров», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Конкретных сроков возможной новой встречи он не назвал.

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Москва и ранее заявляла о заинтересованности в возвращении к формату с участием России, США и Украины. 9 сентября Песков говорил, что такие встречи необходимо возобновить, а спустя несколько дней допустил проведение нового раунда уже в октябре.

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Дарья Денисова
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