Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:03

Песков заявил о беспрецедентных вызовах для мировых информагентств

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мировое медиапространство оказалось в эпицентре масштабных глобальных потрясений. Традиционные каналы распространения новостей сталкиваются с нагрузками, аналогов которым не было в современной истории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что планета проходит через сложнейшую фазу коренной перестройки. Тектонические сдвиги затрагивают внешнюю политику, финансовые цепочки и международные институты, неизбежно меняя сам формат работы с информацией.

«Весь мир сейчас переживает очень нелёгкий период — это период трансформации в мировой экономике, в мировой политике, в системе международных отношений и, конечно же, в мировой информации», — подчеркнул Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Ключевой проблемой для профильных медиаструктур становится двойное давление. С одной стороны, отрасль вынуждена подстраиваться под взрывной темп цифровых технологий, с другой — адаптироваться к последствиям геополитического раскола, заключил он.

«Время испытать угрызения совести»: Такер Карлсон сожалеет о своём вкладе в победу Трампа на выборах
«Время испытать угрызения совести»: Такер Карлсон сожалеет о своём вкладе в победу Трампа на выборах

Тем временем спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что американская журналистика мертва. Он обратился с призывом воспринимать СМИ именно в качестве частных предприятий, которыми они, по мнению спецпосланника, и являются на самом деле.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Журналисты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar