Мировое медиапространство оказалось в эпицентре масштабных глобальных потрясений. Традиционные каналы распространения новостей сталкиваются с нагрузками, аналогов которым не было в современной истории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что планета проходит через сложнейшую фазу коренной перестройки. Тектонические сдвиги затрагивают внешнюю политику, финансовые цепочки и международные институты, неизбежно меняя сам формат работы с информацией.

«Весь мир сейчас переживает очень нелёгкий период — это период трансформации в мировой экономике, в мировой политике, в системе международных отношений и, конечно же, в мировой информации», — подчеркнул Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Ключевой проблемой для профильных медиаструктур становится двойное давление. С одной стороны, отрасль вынуждена подстраиваться под взрывной темп цифровых технологий, с другой — адаптироваться к последствиям геополитического раскола, заключил он.

Тем временем спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что американская журналистика мертва. Он обратился с призывом воспринимать СМИ именно в качестве частных предприятий, которыми они, по мнению спецпосланника, и являются на самом деле.