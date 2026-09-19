Спецпосланник президента США Гренелл: Американская журналистика мертва

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что американская журналистика мертва. Об этом он написал в соцсети Х.

«Проблема заключается в том, что журналистика мертва. Американцы рассматривают СМИ как бизнес. Они больше не являются честными и беспристрастными», — считает Гренелл.

Он обратился с призывом воспринимать СМИ именно в качестве частных предприятий, которыми они, по мнению спецпосланника, и являются на самом деле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, никогда не пользовался симпатией американского журналиста Такера Карлсона. Республиканец назвал Карлсона непоследовательным человеком. Он также выразил удивление из-за критики журналистом политики нынешней администрации, включая военную операцию США против Ирана. Американский лидер добавил, что многое сделал для Карлсона, однако между ними, вероятно, не возникло взаимопонимания. По словам Трампа, иногда люди просто не находят общего языка, и изменить это невозможно.