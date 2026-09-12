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Регион
Опубликовано 11 сентября, 23:52

Химия не случилась: Трамп пожаловался на нелюбовь Такера Карлсона

Трамп заявил, что никогда не нравился журналисту Такеру Карлсону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com, Tuckercarlson.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com, Tuckercarlson.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, никогда не пользовался симпатией американского журналиста Такера Карлсона. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью радиостанции WABC.

Трамп назвал Карлсона непоследовательным человеком. Он также выразил удивление из-за критики журналистом политики нынешней администрации, включая военную операцию США против Ирана.

«Человеку вроде Такера должно было бы нравиться то, что я делаю, ведь я сделал Америку вновь великой», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что многое сделал для Карлсона, однако между ними, вероятно, не возникло взаимопонимания. По словам Трампа, иногда люди просто не находят общего языка, и изменить это невозможно.

«Между людьми бывает химия <…>, иногда её нет, в таком случае ничего не поделать», — сказал Трамп.

Такер Карлсон заявил, что не будет баллотироваться в президенты США
Такер Карлсон заявил, что не будет баллотироваться в президенты США

Ранее Карлсон признался, что сожалеет о поддержке Трампа на пути к власти. Журналист заявил, что ошибался в оценке личности политика, и выразил готовность извиниться перед теми, кто поверил президенту вслед за ним.

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Лия Мурадьян
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