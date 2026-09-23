Пеков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине

Россия по-прежнему готова к мирным переговорам по украинскому конфликту, заявил Дмитрий Песков. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил на брифинге.

«Мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что в процессе дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент полностью отсутствует какая-либо положительная динамика.