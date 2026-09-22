Западу необходимо начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала. По его словам, Армия РФ продолжает продвигаться вперёд.

«Российская армия неуклонно продвигается вперед. <…> И, знаете, остается лишь надеяться и молиться, что европейцы, американцы и канадцы начнут разговор с Россией, от которого они до сих пор отказывались», — сказал политик.

Варуфакис также заявил, что у западных стран, по его мнению, нет чёткого плана урегулирования конфликта. Он считает, что европейские государства и НАТО делают ставку на поражение России, однако не видит для этого перспектив.

«У НАТО — и в частности, у европейцев — нет плана мирного урегулирования на Украине. Если вы спросите, какой мир они себе представляют, они будут говорить только о поражении России, а этого не случится», — отметил бывший министр.

Он также высказался о перспективах возвращения Крыма под контроль Украины, заявив, что западные страны продолжают поддерживать эту идею, несмотря на отсутствие, по его оценке, реальных возможностей для её реализации.

На этом фоне российское Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области. По данным ведомства, за прошедшие сутки под контроль были взяты Польное и Новоалександровка. А до этого российские военные взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне СВО.