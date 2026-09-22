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Опубликовано 22 сентября, 05:27

«Остаётся молиться»: Запад призвали к переговорам по Украине из-за продвижения ВС России

Варуфакис призвал Запад начать переговоры с Россией по Украине из-за успехов ВС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западу необходимо начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала. По его словам, Армия РФ продолжает продвигаться вперёд.

«Российская армия неуклонно продвигается вперед. <…> И, знаете, остается лишь надеяться и молиться, что европейцы, американцы и канадцы начнут разговор с Россией, от которого они до сих пор отказывались», — сказал политик.

Варуфакис также заявил, что у западных стран, по его мнению, нет чёткого плана урегулирования конфликта. Он считает, что европейские государства и НАТО делают ставку на поражение России, однако не видит для этого перспектив.

«У НАТО — и в частности, у европейцев — нет плана мирного урегулирования на Украине. Если вы спросите, какой мир они себе представляют, они будут говорить только о поражении России, а этого не случится», — отметил бывший министр.

Он также высказался о перспективах возвращения Крыма под контроль Украины, заявив, что западные страны продолжают поддерживать эту идею, несмотря на отсутствие, по его оценке, реальных возможностей для её реализации.

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На этом фоне российское Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области. По данным ведомства, за прошедшие сутки под контроль были взяты Польное и Новоалександровка. А до этого российские военные взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне СВО.

Больше новостей о действиях российских войск и официальных сводках — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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