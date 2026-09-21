Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают успешные наступательные действия на Харьковском направлении, методично взламывая оборонительные рубежи противника и улучшая тактическое положение по переднему краю.

В ходе активных боевых действий бойцы группировки войск «Север» выбили формирования ВСУ с занимаемых позиций и закрепились в двух стратегически важных населённых пунктах приграничного региона.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В результате решительных действий взяты под контроль населённые пункты Польная и Новоалександровка Харьковской области», — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Зелёную Диброву в Запорожской области. Гулево и Марьевку в ДНР освободила группировка «Центр». Ещё два села — Лошаково и Комиссарово в Харьковской области — перешли под контроль группировки «Север».