Удары с земли и воздуха: В Минобороны раскрыли нестандартную тактику при взятии двух сёл в ДНР
МО РФ: Бойцы «Центра» освободили Гулево и Марьевку по нестандартному сценарию
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Два населённых пункта в ДНР — Гулево и Марьевку — штурмовики группировки «Центр» освободили, действуя по нестандартным сценариям. Схему боёв разработали командиры 30-й и 35-й мотострелковых бригад, рассказали в Минобороны России.
«При помощи расчётов войск беспилотных систем и расчётов артиллерии были уничтожены огневые точки и пункты наблюдения при подходе к населённым пунктам. Далее с разных флангов при поддержке ударных дронов штурмовики продвинулись на окраины населённых пунктов и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ оба села», — говорится в сообщении.
Огонь велся одновременно с земли и с неба. Из-за этого боевики ВСУ потеряли ориентацию и не могли определить, откуда идёт воздействие. Согласованные действия малой авиации и наземных подразделений и позволили добиться успеха в миссии.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Зелёную Диброву в Запорожской области. Гулево и Марьевку в ДНР освободила группировка «Центр». Ещё два села — Лошаково и Комиссарово в Харьковской области — перешли под контроль группировки «Север».
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