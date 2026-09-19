ВС России освободили Марьевку, Гулево и Зелёную Диброву в зоне СВО

Российские военные в зоне СВО освободили населённые пункты Марьевка и Гулево в ДНР, а также Зелёную Диброву в Запорожской области. Также под контроль взяты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зеленая Диброва в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кадры освобождения Зелёной Дибровы. Видео © Минобороны РФ

Гулево и Марьевку освободили подразделения группировки войск «Центр».

В Минобороны добавили, что группировка «Север» установила контроль над населёнными пунктами Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

Кадры боёв за Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Кроме того, ведутся бои за освобождение населённого пункта Бузово в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что за неделю российские военные освободили пять населённых пунктов (Веролюбовка, Золотой Колодезь, Весёлое — ДНР, Розовка и Новоандреевка — Запорожская область). Ещё над таким же числом (Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья) был установлен контроль. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 5 сентября взяты под контроль девять населённых пунктов в Харьковской области.