ВС России освободили Марьевку, Гулево и Зелёную Диброву в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военные в зоне СВО освободили населённые пункты Марьевка и Гулево в ДНР, а также Зелёную Диброву в Запорожской области. Также под контроль взяты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зеленая Диброва в Запорожской области», — говорится в сообщении.
Кадры освобождения Зелёной Дибровы. Видео © Минобороны РФ
Гулево и Марьевку освободили подразделения группировки войск «Центр».
В Минобороны добавили, что группировка «Север» установила контроль над населёнными пунктами Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.
Кадры боёв за Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Видео © Минобороны РФ
Кроме того, ведутся бои за освобождение населённого пункта Бузово в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что за неделю российские военные освободили пять населённых пунктов (Веролюбовка, Золотой Колодезь, Весёлое — ДНР, Розовка и Новоандреевка — Запорожская область). Ещё над таким же числом (Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья) был установлен контроль. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 5 сентября взяты под контроль девять населённых пунктов в Харьковской области.
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