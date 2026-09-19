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Опубликовано 19 сентября, 07:23

Остались одиночные солдаты ВСУ: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск

Минобороны: ВС РФ зачищают Красный Лиман и Святогорск от солдат ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские подразделения продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России 19 сентября.

По данным ведомства, в городской застройке остаются отдельные украинские военнослужащие.

«В Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru сообщал о начале зачистки Святогорска после перехода города под контроль российских войск. Военнослужащие группировки «Запад» проверяли здания и подвалы, где могли оставаться украинские военные.

Больше новостей о действиях российских войск и официальных сводках — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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