Новости СВО 19 сентября: ВС РФ взяли Веролюбовку и Золотой Колодезь, добивают ВСУ в «Волчанском котле», Зеленский ищет деньги для Украины Оглавление Сумская область 19 сентября: вывод 47-й бригады ВСУ Харьковская область 19 сентября: уничтожение ВСУ в «Волчанском котле» ДНР 19 сентября: освобождены Веролюбовка и Золотой Колодезь Карта СВО на 19 сентября 2026 года У Украины закончились деньги: надежда на ЕС Переговоры России и Украины: Сербия готова организовать встречу Армия России освободила два населённых пункта в ДНР, в Харьковской области ВСУ остаются без снабжения, европейцам предложат наполнить украинский бюджет, Вучич готов организовать переговоры России и Украины — дайджест на 19 сентября 2026 года. ВС РФ не дают противнику покинуть «Волчанский котёл». Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Сумская область 19 сентября: вывод 47-й бригады ВСУ

Армия России продолжает создавать в Сумской области буферную зону. Бои идут у Толстодубово и Уланово. Эти сёла находятся вблизи Курской области. На границе с Белгородской областью ВС РФ продвигаются в районе Степок. Несмотря на тяжёлую ситуацию, киевское командование вывело с территории региона подразделения 47-й бригады ВСУ.

— Из Сумской области в Харьковскую переброшен артиллерийский дивизион 47-й ОАбр для осуществления поддержки штурмовых подразделений, — сообщили в группировке «Север».

«Северяне» за сутки уничтожили в Сумской области свыше 160 украинских военных, а также бронемашину, миномёты, автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 19 сентября: уничтожение ВСУ в «Волчанском котле»

В Харьковской области российские войска ликвидируют украинские подразделения в «Волчанском котле». Группа военнослужащих 159-й бригады ВСУ пыталась прорваться из окружения в районе Чёрного, но потеряв больше половины состава, вернулась на исходные позиции. Для того чтобы обеспечивать окружённых, Киев использует НРТК.

— Противник пытается наладить снабжение своей окруженной группировки, массово отправляя по тропам наземные роботы. Там их уже ждут дроны расчётов группировки «Север». Некоторые НРТК противник оснащает пулемётами и ПТРК, но те точно так же становятся жертвой наших FPV, — рассказали в «Севере».

ДНР 19 сентября: освобождены Веролюбовка и Золотой Колодезь

ВКС РФ уничтожили пункт дислокации НГУ в Харьковской области и пункт управления БПЛА в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике «Южная» группировка ВС РФ освободила Веролюбовку. Населённый пункт находится в 7 километрах от Алексеево-Дружковки. В этом населённом пункте российские войска продвигаются по направлению к Дружковке.

— Группировка «Юг» продолжает пробиваться к Дружковке с южного и юго-восточного направлений. Сообщалось о боях в центре Алексеево-Дружковки. Чтобы завершить охват Дружковки с юга, ещё предстоит взять Осыково и Кондратовку, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Группировка «Центр» заняла Золотой Колодезь. Село расположено вблизи трассы, соединяющей Дружковку и Доброполье.

— В боях за населённый пункт были задействованы различные средства поражения, в том числе расчёты беспилотных систем, артиллерия, включая РСЗО «Торнадо-С» и авиация. Массированные удары наносились по опорным пунктам, блиндажам, огневым точкам и местам скопления живой силы формирований ВСУ. Операторы беспилотников вели непрерывную разведку, выявляя замаскированные цели и корректируя огонь артиллерии в реальном времени, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

В районе Красного Лимана ВС РФ продолжают сдерживать наступление подразделений ВСУ и Нацгвардии.

— ВСУ продолжают давление от Лимана до Редкодуба. Большая часть участка — серая зона. В Лимане ВС РФ удерживают позиции на юге и в центре, — сообщил военный журналист Евгений Лисицын.

Карта СВО на 19 сентября 2026 года

Карта СВО: Армия России взяла под контроль Веролюбовку. Фото © Telegram / Divgen

У Украины закончились деньги: надежда на ЕС

Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет денег. Он планирует получить средства от Евросоюза. По его словам, у него запланирована встреча с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

— Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита, — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина преодолеет финансовый кризис, но не уточнил каким способом.

Переговоры России и Украины: Сербия готова организовать встречу

Президент Сербии Александр Вучич прилетел на Украину. Это уже не первый визит главы сербского государства на подконтрольную Киеву территорию в ходе СВО. Он принимает участие во встрече стран Карпатского региона. Вучич заявил, что Белград готов организовать встречу представителей России и Украины.

— Мы не обсуждали этот вопрос, и такая идея даже не рассматривалась. Хотя мы всегда обеспечиваем высокий уровень организации мероприятий, я не думаю, что выбор падёт именно на нас. Насколько я понимаю, местом проведения переговоров будет выбрана одна из арабских стран, — сказал Вучич.

Ранее стало известно, что президент Сербии уходит в отставку. Вучич планирует сложить полномочия 27 сентября 2026 года и возглавить кабинет министров.

Авторы Даниил Черных