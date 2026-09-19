Минобороны: ВС РФ заняли девять населённых пунктов под Харьковом с 5 сентября
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Российские военные с 5 сентября расширили зону контроля в Харьковской области на 152 квадратных километра. Такие данные приводит Минобороны РФ.
По информации ведомства, за это время под контроль российских подразделений перешли девять населённых пунктов. Речь идёт о Березниках, Озерном, Долгеньком, Зарубинке, Чернякове, Широком, Шевченково, Ольховатке и Малой Волчьей.
«С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.
За указанный период украинские формирования потеряли около 700 военнослужащих.
Таким образом, в российском военном ведомстве сообщили о заметном изменении линии контроля на этом участке фронта менее чем за две недели.
Ранее Life.ru сообщал о переходе Озёрного под контроль российских войск. Подразделения группировки «Север» продолжали сужать внутреннее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Позднее Минобороны заявило о занятии Ольховатки, а 17 сентября — Малой Волчьей.
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