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Регион
Опубликовано 19 сентября, 07:08

Минобороны: ВС РФ заняли девять населённых пунктов под Харьковом с 5 сентября

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные с 5 сентября расширили зону контроля в Харьковской области на 152 квадратных километра. Такие данные приводит Минобороны РФ.

По информации ведомства, за это время под контроль российских подразделений перешли девять населённых пунктов. Речь идёт о Березниках, Озерном, Долгеньком, Зарубинке, Чернякове, Широком, Шевченково, Ольховатке и Малой Волчьей.

«С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

За указанный период украинские формирования потеряли около 700 военнослужащих.

Таким образом, в российском военном ведомстве сообщили о заметном изменении линии контроля на этом участке фронта менее чем за две недели.

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Ранее Life.ru сообщал о переходе Озёрного под контроль российских войск. Подразделения группировки «Север» продолжали сужать внутреннее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Позднее Минобороны заявило о занятии Ольховатки, а 17 сентября — Малой Волчьей.

Главные сводки с фронта, сообщения Минобороны и новости о российских войсках — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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