Российские военные с 5 сентября расширили зону контроля в Харьковской области на 152 квадратных километра. Такие данные приводит Минобороны РФ.

По информации ведомства, за это время под контроль российских подразделений перешли девять населённых пунктов. Речь идёт о Березниках, Озерном, Долгеньком, Зарубинке, Чернякове, Широком, Шевченково, Ольховатке и Малой Волчьей.

«С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

За указанный период украинские формирования потеряли около 700 военнослужащих.

Таким образом, в российском военном ведомстве сообщили о заметном изменении линии контроля на этом участке фронта менее чем за две недели.