«Выхода нет»: В США прямо заявили о скором разгроме Киева из-за перерезанных артерий

Положение украинской армии будет становиться всё сложнее из-за ударов по транспортной инфраструктуре и перебоев с поставками, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его оценке, Россия последовательно ограничивает возможности ВСУ получать необходимые для боевых действий ресурсы.

Особое значение эксперт придаёт ситуации на Чёрном море. Он утверждает, что сокращение работы украинских портов сказалось в том числе на объёмах поступающей военной техники.

«Из-за блокировки украинских портов на Чёрном море Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через эти порты <…> она получала большое количество военной техники», — отметил Миршаймер.

Кроме того, профессор обратил внимание на удары по транспортным и логистическим объектам в тылу. По его словам, это осложняет доставку вооружений и других грузов подразделениям на линии боевого соприкосновения.

«При этом русские разрушают логистические и транспортные сети в тылу украинских войск и в значительной степени изолируют <…> ВСУ от снабжения, которое необходимо для продолжения боевых действий. Очевидно, выхода для Украины здесь просто нет», — заявил он.

Миршаймер также скептически оценил перспективы Киева изменить положение на поле боя. Он считает маловероятным, что украинская сторона сможет остановить продвижение российских сил или вернуть утраченные территории.

«Я не верю, что кто-то может всерьёз утверждать, будто Украина сумеет переломить ход событий, остановить русских или отбросить их назад. Русские одержат победу», — заключил профессор.

Ранее Минобороны РФ заявило о выводе из строя ряда объектов портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для приёма военных грузов и топлива для ВСУ. Несколькими днями ранее российское оборонное ведомство сообщало об ударах по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, задействованной в перевозке грузов военного назначения из стран Европы.