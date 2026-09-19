Украинское командование расформировало штаб группировки «Курск», отвечавшей за боевые действия на Сумском направлении. Причиной названы неудовлетворительные результаты на фронте, а управление войсками передано 8-му корпусу десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, решение принято на фоне неудач украинской армии на этом участке.

«Из-за неудовлетворительных результатов на фронте украинское командование расформировало штаб своей группировки «Курск», отвечавшей за боевые действия на Сумском направлении», — сказал представитель силовых структур.

Он добавил, что командование ВСУ передало управление войсками 8-му корпусу десантно-штурмовых войск.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ рискуют попасть в котёл под Славянском и Краматорском. Вокруг этих городов формировалось огневое окружение, которое при благоприятных условиях могло бы перерасти в физическое. Однако тяжёлые бои в районе Красного Лимана и необходимость завершения операции в Волчанске временно сместили приоритеты российских сил.