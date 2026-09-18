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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 сентября, 13:53

ВСУ рискуют попасть в котёл под Славянском и Краматорском, заявил военэксперт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские войска могут попасть в котёл под Славянском и Краматорском, однако российские силы сейчас сосредоточены на ликвидации группировки ВСУ в Волчанском котле под Харьковом, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его оценке, вокруг Славянска и Краматорска действительно формировалось огневое окружение, которое при благоприятных условиях могло бы перерасти в физическое. Однако тяжёлые бои в районе Красного Лимана и необходимость завершения операции в Волчанске временно сместили приоритеты ВС РФ.

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«У нас зрела такая операция вокруг Славянска и Краматорска. Там назревало огневое окружение», — отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Он пояснил, что формирование сразу двух крупных котлов на линии фронта потребует серьёзных ресурсов. Поэтому необходимо сначала полностью завершить операцию в Волчанском котле на Харьковском направлении, а затем перебросить высвободившиеся силы на новые окружения в Донбассе.

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Тем временем ВСУ бросают тела погибших у Славянска и Краматорска. Украинские эвакуационные группы не успевают забирать трупы военнослужащих с позиций, рассказал медик ВС РФ с позывным Шуруп.

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Борис Эльфанд
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