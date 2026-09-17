«Так и лежат там»: Медик рассказал о брошенных телах бойцов ВСУ под Славянском и Краматорском
Медик Шуруп: ВСУ бросают тела погибших у Славянска и Краматорска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii
Эвакуационные группы ВСУ на Славянско-Краматорском направлении не успевают забирать тела погибших украинских военнослужащих с позиций. Об этом РИА «Новости» рассказал медик бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса «Южной» группировки войск с позывным Шуруп.
По его словам, российские операторы беспилотников обнаруживают передвижения противника и наносят удары до прибытия эвакуационных групп.
«Только заметили противника — сразу птица летит туда, и эвакуация к нему не успевает дойти», — рассказал Шуруп.
Медик отмечает, что после ударов российских дронов тела погибших украинских военнослужащих остаются на позициях.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что подразделения «Южной» группировки войск продвигаются на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, российские военные выходят к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки. До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнял, что до Славянска оставалось около четырёх километров, до Краматорска — трёх, а до Дружковки — полутора.
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