Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 08:16

«Так и лежат там»: Медик рассказал о брошенных телах бойцов ВСУ под Славянском и Краматорском

Медик Шуруп: ВСУ бросают тела погибших у Славянска и Краматорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Эвакуационные группы ВСУ на Славянско-Краматорском направлении не успевают забирать тела погибших украинских военнослужащих с позиций. Об этом РИА «Новости» рассказал медик бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса «Южной» группировки войск с позывным Шуруп.

По его словам, российские операторы беспилотников обнаруживают передвижения противника и наносят удары до прибытия эвакуационных групп.

«Только заметили противника — сразу птица летит туда, и эвакуация к нему не успевает дойти», — рассказал Шуруп.

Медик отмечает, что после ударов российских дронов тела погибших украинских военнослужащих остаются на позициях.

«Выдавливаем как зубную пасту»: Военкор оценил ситуацию под Лиманом и контроль над агломерацией
«Выдавливаем как зубную пасту»: Военкор оценил ситуацию под Лиманом и контроль над агломерацией

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что подразделения «Южной» группировки войск продвигаются на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, российские военные выходят к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки. До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнял, что до Славянска оставалось около четырёх километров, до Краматорска — трёх, а до Дружковки — полутора.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar