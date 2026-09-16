В наступлении украинских войск на Лиманском направлении нет ничего фатального, заявил «Газете.ru» военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его оценке, российская армия сохраняет контроль над регионом Краматорско-Славянской агломерации, а временно оставленные позиции под Лиманом будут возвращены в ближайшее время.

Военкор охарактеризовал происходящее как тактические «качели», где отход одних подразделений неизбежно сменяется контратакой других. Стешин подчеркнул, что действия ВСУ на данном участке фронта носят преимущественно политический характер и приурочены к электоральным процессам.

По его мнению, украинское командование стремится создать информационную картинку успехов и «максимально нагадить» России перед выборами, жертвуя стратегической целесообразностью ради ситуативного медийного эффекта. При этом в небе над регионом продолжается равное противостояние, которое пока не дало решающего преимущества ни одной из сторон.

Военный корреспондент отметил, что Лиман остаётся одной из ключевых точек давления российских войск на Краматорско-Славянскую агломерацию. По его словам, ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения противника с востока, запада и юга, методично «выдавливая» украинские подразделения с занимаемых рубежей. Такая тактика позволяет нивелировать локальные успехи ВСУ за счёт общего стратегического превосходства и контроля над логистикой.

А ранее Life.ru писал, что ВСУ пытаются укрепиться в Славянске и Красном Лимане. Украинские подразделения стараются усилить оборону, углубляясь в подготовленные позиции.