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Опубликовано 15 сентября, 07:36

«Закопались по уши»: Герой ДНР рассказал о ситуации в Славянске и Лимане

Герой ДНР Авидзба заявил о попытке ВСУ укрепиться в Славянске и Красном Лимане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские подразделения стараются усилить оборону в Славянске и Красном Лимане, углубляясь в подготовленные позиции. Об этом ТАСС рассказал командир интербригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба.

«Противник выучил простую истину, что чем глубже закопаешься, тем дольше там продержишься. Но всё равно наши их давят по всем направлениям», — сказал он.

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Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую используют для доставки западного вооружения. В ночь на 15 сентября под поражение попали объекты железнодорожной сети в западных регионах страны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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