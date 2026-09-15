Украинские подразделения стараются усилить оборону в Славянске и Красном Лимане, углубляясь в подготовленные позиции. Об этом ТАСС рассказал командир интербригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба.

«Противник выучил простую истину, что чем глубже закопаешься, тем дольше там продержишься. Но всё равно наши их давят по всем направлениям», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую используют для доставки западного вооружения. В ночь на 15 сентября под поражение попали объекты железнодорожной сети в западных регионах страны.