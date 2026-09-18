«Ущербная стратегия»: Военкор объяснил, почему ВСУ остаётся только отступать

Классические военные «котлы» в нынешних условиях стали невозможны. Противник в кольце может месяцами получать всё необходимое — об этом «Газете.ru» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его словам, именно поэтому у ВСУ остаётся единственная стратегия — отступление с надеждой на временный размен территорий. Стешин считает такой план ущербным.

«Их окружают, они оттягиваются. Все ждут, что Россия надорвётся или что-то вдруг волшебное случится. Ущербная такая стратегия. Других вариантов у ВСУ нет», — сказал он.

Стешин отметил: в современных условиях окружение уже не означает немедленную блокаду. Поставки могут идти месяцами с помощью дронов.

А ранее Life.ru писал, что Армия России планомерно лишает Украину поставок оружия. В Госдуме уточнили, что водные артерии перерезаны примерно на 80% — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами.