«Ущербная стратегия»: Военкор объяснил, почему ВСУ остаётся только отступать
Военкор Стешин: Единственная стратегия ВСУ — отступление и размен территорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii
Классические военные «котлы» в нынешних условиях стали невозможны. Противник в кольце может месяцами получать всё необходимое — об этом «Газете.ru» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
По его словам, именно поэтому у ВСУ остаётся единственная стратегия — отступление с надеждой на временный размен территорий. Стешин считает такой план ущербным.
«Их окружают, они оттягиваются. Все ждут, что Россия надорвётся или что-то вдруг волшебное случится. Ущербная такая стратегия. Других вариантов у ВСУ нет», — сказал он.
Стешин отметил: в современных условиях окружение уже не означает немедленную блокаду. Поставки могут идти месяцами с помощью дронов.
А ранее Life.ru писал, что Армия России планомерно лишает Украину поставок оружия. В Госдуме уточнили, что водные артерии перерезаны примерно на 80% — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.