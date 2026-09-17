«Вызвать недовольство»: Как изменилась тактика Украины в преддверии выборов в России

Украина изменила тактику ударов по российской территории и в преддверии выборов в Госдуму начала атаковать не только НПЗ, но и подстанции, обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Он связал смену приоритетов ВСУ попытками повлиять на внутриполитическую обстановку в РФ.

«Цель — вызвать недовольство населения незадолго до выборов», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, подстанции обеспечивают электроэнергией достаточно крупные населённые пункты, поэтому удары по ним способны создать бытовые неудобства для граждан. Для защиты объектов эксперт предложил использовать каменные блоки. Против беспилотников они окажутся эффективным барьером.

Напомним, ранее Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников. Погибших и пострадавших нет. Однако при падении обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция.