Подстанция повреждена в ходе атаки свыше 50 дронов ВСУ на Ростовскую область

Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке беспилотников минувшей ночью. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

При падении обломков БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме того, повреждены кровли и остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки. Обломки дронов обнаружены на проезжей части и территориях домовладений в Ростове и Мясниковском районе.

Всего за ночь уничтожено более 50 БПЛА над Ростовом, Батайском, Каменском-Шахтинским, Таганрогом и десятью районами области. Экстренные службы продолжают работать на местах, информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА в Ярославской области был повреждён нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Михаила Евраева, силы ПВО уничтожили 65 дронов, погибших и пострадавших нет.