«Логистическая цепочка рушится»: Армия России планомерно лишает Украину поставок оружия

Удары по мосту в Затоке необходимы для перекрытия маршрутов поставок оружия на Украину и нарушения морского снабжения, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, действия Армии России направлены на разрушение логистических цепочек противника.

«Логистическая цепочка рушится. Водные артерии перерезаны примерно на 80 процентов — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами», — рассказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

Теперь, по его оценке, достаточно успешно идёт работа по перекрытию сухопутных путей доставки. Парламентарий добавил, что мост в Затоке относится к так называемой логистике последней мили. По этому маршруту вооружение для ВСУ доставляют непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Ранее ВС РФ выпустили по целям на Украине более 20 ракет. В ходе массированной ночной атаки взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье. Несколько ударов пришлись на район моста в посёлке Затока.