Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 10:21

«Логистическая цепочка рушится»: Армия России планомерно лишает Украину поставок оружия

Депутат Колесник: Армия России уничтожает логистику поставок оружия на Украину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Удары по мосту в Затоке необходимы для перекрытия маршрутов поставок оружия на Украину и нарушения морского снабжения, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, действия Армии России направлены на разрушение логистических цепочек противника.

«Логистическая цепочка рушится. Водные артерии перерезаны примерно на 80 процентов — речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами», — рассказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

Теперь, по его оценке, достаточно успешно идёт работа по перекрытию сухопутных путей доставки. Парламентарий добавил, что мост в Затоке относится к так называемой логистике последней мили. По этому маршруту вооружение для ВСУ доставляют непосредственно к линии боевого соприкосновения.

«Реактивная волна»: На видео сняли налёт «Гераней» на три сухогруза и паром в Черноморске
«Реактивная волна»: На видео сняли налёт «Гераней» на три сухогруза и паром в Черноморске

Ранее ВС РФ выпустили по целям на Украине более 20 ракет. В ходе массированной ночной атаки взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье. Несколько ударов пришлись на район моста в посёлке Затока.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar