«Реактивная волна»: На видео сняли налёт «Гераней» на три сухогруза и паром в Черноморске

Три сухогруза и паром типа «РО-РО» в порту Черноморск Одесской области попали под удары российских беспилотников. Кадры атаки опубликовало Минобороны РФ, заявив, что суда использовались для доставки военных грузов ВСУ.

Сухогрузы попали под удар ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

Для поражения морских целей, по данным ведомства, применялись ударные БПЛА «Герань-4 Сикер». На опубликованной записи запечатлены моменты атак по находившимся в порту судам.

В Минобороны сопроводили видео фразой: «Накрыли реактивной волной». В ведомстве уточнили, что среди целей находились три сухогруза и один паром типа «РО-РО».

Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники, по данным Минобороны, поразили два сухогруза в порту Одессы. Тогда в военном ведомстве заявили, что суда использовались в интересах ВСУ, а после ударов на них возникли пожары.