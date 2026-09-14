Огненный рейд: Два сухогруза вспыхнули в Одессе после прилёта «Гераней»

Российские беспилотники «Герань-4» нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы, после чего на судах начался пожар. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два сухогруза загорелись в порту Одессы после удара «Гераней». Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, удар был нанесён с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Для атаки использовались беспилотники «Герань-4 сикер».

В Минобороны заявили, что два сухогруза использовались в интересах украинских войск. После поражения на обоих судах возникли пожары. Названия сухогрузов, характер повреждений в сообщении не приводятся.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.