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Опубликовано 14 сентября, 11:55

Огненный рейд: Два сухогруза вспыхнули в Одессе после прилёта «Гераней»

Два сухогруза загорелись в порту Одессы после удара «Гераней»

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские беспилотники «Герань-4» нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы, после чего на судах начался пожар. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два сухогруза загорелись в порту Одессы после удара «Гераней». Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, удар был нанесён с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Для атаки использовались беспилотники «Герань-4 сикер».

В Минобороны заявили, что два сухогруза использовались в интересах украинских войск. После поражения на обоих судах возникли пожары. Названия сухогрузов, характер повреждений в сообщении не приводятся.

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Ранее в Минобороны сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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