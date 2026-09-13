Цех дронов и склад боеприпасов ВСУ попали под удар российских войск в Одессе

Российские войска поразили в Одессе цех по производству беспилотников и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В городе Одесса поражен цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Какие именно беспилотники выпускались на предприятии и каковы масштабы повреждений, Минобороны не уточнило.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.