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Опубликовано 13 сентября, 15:14

Цех дронов и склад боеприпасов ВСУ попали под удар российских войск в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили в Одессе цех по производству беспилотников и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В городе Одесса поражен цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Какие именно беспилотники выпускались на предприятии и каковы масштабы повреждений, Минобороны не уточнило.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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