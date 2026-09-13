Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 15:10

ВС РФ поразили сразу три логистических центра с грузами для ВСУ в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли удары по трём логистическим центрам в Одессе, где, по данным Минобороны России, хранились грузы для украинской армии. Под поражение попали объекты «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22».

Какие именно грузы находились на объектах, Минобороны не уточнило. Данные о масштабах повреждений также пока не приводятся.

Украинская сторона ранее сообщала об ударе по логистической инфраструктуре Одессы в ночь на 13 сентября. По словам главы областной администрации Олега Кипера, повреждения получил объект одной из логистических компаний.

Сухогруз с военным грузом для ВСУ попал под удар в порту Одессы
Сухогруз с военным грузом для ВСУ попал под удар в порту Одессы

Ранее Life.ru рассказывал, что российские «Герани» поразили два логистических центра на юге Украины. По данным Минобороны РФ, один объект находился под Николаевом, второй — возле Дачного в Одесской области. Оба в сообщении ведомства фигурировали как центры «Одесса-22».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar