ВС РФ поразили сразу три логистических центра с грузами для ВСУ в Одессе

Российские войска нанесли удары по трём логистическим центрам в Одессе, где, по данным Минобороны России, хранились грузы для украинской армии. Под поражение попали объекты «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22».

Какие именно грузы находились на объектах, Минобороны не уточнило. Данные о масштабах повреждений также пока не приводятся.

Украинская сторона ранее сообщала об ударе по логистической инфраструктуре Одессы в ночь на 13 сентября. По словам главы областной администрации Олега Кипера, повреждения получил объект одной из логистических компаний.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские «Герани» поразили два логистических центра на юге Украины. По данным Минобороны РФ, один объект находился под Николаевом, второй — возле Дачного в Одесской области. Оба в сообщении ведомства фигурировали как центры «Одесса-22».