Сухогруз с военным грузом для ВСУ попал под удар в порту Одессы
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Российские военные поразили сухогруз, который доставил в порт Одессы грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Удар был нанесён днём 12 сентября. В министерстве уточнили, что Вооружённые силы России продолжили атаковать украинские морские порты и суда, используемые в интересах украинской армии.
Название и государственная принадлежность сухогруза не приводятся. Ведомство также не раскрыло содержимое военного груза и степень повреждения судна. Независимого подтверждения этой информации пока нет.
Сегодня утром Минобороны сообщило, что в порту Черноморск были поражены два сухогруза с вооружением и военной техникой, а также морской буксир. Под удар также попали объекты, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества. Двумя днями ранее российские войска атаковали два сухогруза, следовавших в Одессу, и сопровождавший их буксир, суда перевозили грузы для ВСУ.
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