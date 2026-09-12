Сухогруз с военным грузом для ВСУ попал под удар в порту Одессы

Российские военные поразили сухогруз, который доставил в порт Одессы грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Удар был нанесён днём 12 сентября. В министерстве уточнили, что Вооружённые силы России продолжили атаковать украинские морские порты и суда, используемые в интересах украинской армии.

Название и государственная принадлежность сухогруза не приводятся. Ведомство также не раскрыло содержимое военного груза и степень повреждения судна. Независимого подтверждения этой информации пока нет.