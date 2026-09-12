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Опубликовано 12 сентября, 15:23

Сухогруз с военным грузом для ВСУ попал под удар в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили сухогруз, который доставил в порт Одессы грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Удар был нанесён днём 12 сентября. В министерстве уточнили, что Вооружённые силы России продолжили атаковать украинские морские порты и суда, используемые в интересах украинской армии.

Название и государственная принадлежность сухогруза не приводятся. Ведомство также не раскрыло содержимое военного груза и степень повреждения судна. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

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Сегодня утром Минобороны сообщило, что в порту Черноморск были поражены два сухогруза с вооружением и военной техникой, а также морской буксир. Под удар также попали объекты, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества. Двумя днями ранее российские войска атаковали два сухогруза, следовавших в Одессу, и сопровождавший их буксир, суда перевозили грузы для ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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