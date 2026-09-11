Армия России разрушила терминалы портов Украины для приёма военных грузов

Российские войска за неделю вывели из строя несколько объектов портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти объекты использовались для приёма и хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ. Кроме того, на территории портов находились запасы горюче-смазочных материалов для украинских войск.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, за тот же период перехвачено 5673 беспилотника ВСУ самолётного типа.