Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили четыре украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за тот же период ПВО перехватила 5673 беспилотника ВСУ самолётного типа.

«Средствами ПВО сбиты 48 управляемых авиационных бомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 2 управляемые крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 5 673 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сводке.

Всего с начала спецоперации российские военные, по подсчётам Минобороны, уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта, 233 403 беспилотника и 672 зенитных ракетных комплекса. В перечне ведомства также указаны 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 машин РСЗО, 36 423 артиллерийских орудия и миномёта и 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin в районе Ясной Поляны под Краматорском.