«Игра на раздевание»: Российские FPV-дроны достали укрывшуюся САУ Paladin ВСУ под Краматорском

Российские операторы FPV-дронов уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin в районе Ясной Поляны под Краматорском. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Операцию провели бойцы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск. ВСУ спрятали боевую машину в лесополосе под тщательно оборудованным укрытием.

Российские военные сначала несколькими ударами FPV-дронов разрушили маскировочную конструкцию. После этого беспилотники поразили оставшуюся без защиты самоходку.

Поддубный отметил, что украинские подразделения продолжают скрывать крупнокалиберную технику в Краматорском районе. Однако разведка ВС РФ обнаруживает даже хорошо замаскированные огневые позиции. Тактику последовательного вскрытия укрытия и поражения находящейся внутри машины военкор назвал «игрой на раздевание».

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе ВС РФ по связанным с украинской армией объектам. По данным Минобороны России, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, склады вооружения, а также транспортно-логистические центры.