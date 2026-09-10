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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 сентября, 14:08

«Игра на раздевание»: Российские FPV-дроны достали укрывшуюся САУ Paladin ВСУ под Краматорском

Поддубный сообщил об уничтожении САУ M109 Paladin под Краматорском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские операторы FPV-дронов уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin в районе Ясной Поляны под Краматорском. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Операцию провели бойцы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск. ВСУ спрятали боевую машину в лесополосе под тщательно оборудованным укрытием.

Российские военные сначала несколькими ударами FPV-дронов разрушили маскировочную конструкцию. После этого беспилотники поразили оставшуюся без защиты самоходку.

Поддубный отметил, что украинские подразделения продолжают скрывать крупнокалиберную технику в Краматорском районе. Однако разведка ВС РФ обнаруживает даже хорошо замаскированные огневые позиции. Тактику последовательного вскрытия укрытия и поражения находящейся внутри машины военкор назвал «игрой на раздевание».

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Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе ВС РФ по связанным с украинской армией объектам. По данным Минобороны России, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, склады вооружения, а также транспортно-логистические центры.

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Юрий Лысенко
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