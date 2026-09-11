В Госдуме предложили сбивать дроны ВСУ над Прибалтикой

Украинские дроны, летящие в сторону Северо-Запада России, нужно сбивать ещё над территорией стран Балтии. Об этом сказал в интервью ТАСС депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Надо всё-таки сбивать [БПЛА] на территории Балтии. То, что идёт в нашу сторону, надо сбивать, как бы им это ни было неприятно. Мы должны думать в первую очередь о себе», — заявил он.

По мнению Колесника, Киев может использовать Прибалтику как коридор для пролёта беспилотников или даже запускать их оттуда. Особенно часто дроны, по его словам, вылетают из Эстонии в сторону Ленинградской области. А Литва и Латвия могут пропускать их через свою территорию, чтобы запутать следы.

Депутат предупредил, что если помощь Прибалтики с пролётами дронов продолжится, это приведёт к печальным последствиям. Он напомнил, что Латвия собирается строить завод БПЛА вместе с Британией, и в таком случае она тоже окажется «в перекрестье прицела». При этом депутат подчеркнул, что ни один российский политик не призывает «стирать с лица Земли» страны Балтии, хотя от представителей НАТО такие выпады в адрес России звучат постоянно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 11 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась с 20:00 10 сентября до 08:00 11 сентября. Дроны сбивали над Брянской, Курской, Белгородской, Саратовской, Ростовской и другими областями, а также над Пермским краем, республиками Марий Эл, Крым, Удмуртией и акваториями Чёрного и Каспийского морей.