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Регион
Опубликовано 11 сентября, 04:49

Слюсарь: Около 90 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Около 90 беспилотников уничтожили за ночь в ходе массированной воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака затронула Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск и Волгодонск, а также 16 районов области. Среди них — Аксайский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Шолоховский и Кашарский.

Последствия зафиксировали в Миллеровском районе. После падения обломков БПЛА повреждения получили два частных дома и автомобили. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, из-за чего четыре дома временно остались без света.

В Тарасовском районе обломки беспилотника стали причиной возгорания сухой травы. Пожар уже ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

Двое мужчин пострадали при ракетной атаке на Волгоград
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Ранее Life.ru сообщал, что 9 сентября при отражении атаки на Ростовскую область уничтожили тоже около 90 беспилотников. Тогда воздушные цели были сбиты сразу в десяти районах региона.

Больше новостей об атаках беспилотников, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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