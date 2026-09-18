Более 390 украинских военнослужащих потеряли подразделения ВСУ за неделю в районах окружения в Харьковской области. Такие данные 18 сентября привело Министерство обороны России в недельной сводке о ходе боевых действий.

По данным российского военного ведомства, за этот же период в районах окружения ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, одно орудие полевой артиллерии, два квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по подразделениям двух танковых, четырёх механизированных, двух мотопехотных и двух аэромобильных бригад ВСУ, двух штурмовых полков и четырёх бригад территориальной обороны в Сумской и Харьковской областях.

Минобороны в последние недели регулярно сообщает об окружении украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. В сводке за 5–11 сентября ведомство заявляло о более чем 180 потерях ВСУ непосредственно в районах окружения и о двух заблокированных батальонах в районе Ольховатки.

16 сентября Минобороны сообщало уже о более чем 600 украинских военнослужащих, потерянных в кольце окружения с начала месяца. Life.ru также писал о продолжающихся боях в районе Малой Волчьей и других населённых пунктов так называемого Волчанского котла.