Более 390 за неделю: В МО раскрыли потери ВСУ в котле под Харьковом
ВСУ за неделю потеряли в котле в Харьковской области свыше 390 военных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Более 390 украинских военнослужащих потеряли подразделения ВСУ за неделю в районах окружения в Харьковской области. Такие данные 18 сентября привело Министерство обороны России в недельной сводке о ходе боевых действий.
По данным российского военного ведомства, за этот же период в районах окружения ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, одно орудие полевой артиллерии, два квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по подразделениям двух танковых, четырёх механизированных, двух мотопехотных и двух аэромобильных бригад ВСУ, двух штурмовых полков и четырёх бригад территориальной обороны в Сумской и Харьковской областях.
Минобороны в последние недели регулярно сообщает об окружении украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. В сводке за 5–11 сентября ведомство заявляло о более чем 180 потерях ВСУ непосредственно в районах окружения и о двух заблокированных батальонах в районе Ольховатки.
16 сентября Минобороны сообщало уже о более чем 600 украинских военнослужащих, потерянных в кольце окружения с начала месяца. Life.ru также писал о продолжающихся боях в районе Малой Волчьей и других населённых пунктов так называемого Волчанского котла.
Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Минобороны РФ, с начала сентября ВСУ потеряли в окружении под Харьковом более 600 военнослужащих.
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