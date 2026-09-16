Свыше 600 военнослужащих ВСУ уничтожены с начала сентября в кольце окружения в Харьковской области. Такие данные привело Минобороны России в свежей сводке.

«Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса», — говорится в сообщении ведомства.

Российские подразделения одновременно продолжают расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны, поражение украинским формированиям нанесено в районах Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки Харьковской области.