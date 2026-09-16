Смерть или плен: В волчанском котле уничтожены уже 600 солдат ВСУ
МО РФ: Свыше 600 военных ВСУ уничтожены в окружении под Харьковом
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Свыше 600 военнослужащих ВСУ уничтожены с начала сентября в кольце окружения в Харьковской области. Такие данные привело Минобороны России в свежей сводке.
«Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса», — говорится в сообщении ведомства.
Российские подразделения одновременно продолжают расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны, поражение украинским формированиям нанесено в районах Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки Харьковской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение окружения там гарнизона ВСУ численностью до двух тысяч человек. Площадь котла составляет около 460 квадратных километров и охватывает 27 населённых пунктов.
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