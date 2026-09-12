Старший лейтенант ВСУ Павел Стрюк, известный как идеолог «майдана» и ярый радикальный националист, уничтожен при попытке украинских подразделений вырваться из окружения на северо-западе Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

42-летний Стрюк служил в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он и его сослуживцы попали в волчанский котёл во время наступления ВС РФ. Живым боевик уже не выбрался. Стрюк с 2014 года поддерживал агрессию против Донбасса и участвовал в зверствах против мирных граждан. Его также знают на Украине по призывам «убивать каждого русского».