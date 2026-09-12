Призывавший «убивать каждого русского» украинский неонацист сгинул в волчанском котле
Сторонник «майдана» националист Стрюк ликвидирован под Волчанском
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Старший лейтенант ВСУ Павел Стрюк, известный как идеолог «майдана» и ярый радикальный националист, уничтожен при попытке украинских подразделений вырваться из окружения на северо-западе Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
42-летний Стрюк служил в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он и его сослуживцы попали в волчанский котёл во время наступления ВС РФ. Живым боевик уже не выбрался. Стрюк с 2014 года поддерживал агрессию против Донбасса и участвовал в зверствах против мирных граждан. Его также знают на Украине по призывам «убивать каждого русского».
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Президент РФ Владимир Путин уже публично подтвердил завершение окружения группировки ВСУ численностью до двух тысяч человек под Волчанском. Площадь котла составляет около 460 квадратных километров и охватывает 27 населённых пунктов.
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