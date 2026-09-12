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Опубликовано 12 сентября, 16:26

Призывавший «убивать каждого русского» украинский неонацист сгинул в волчанском котле

Сторонник «майдана» националист Стрюк ликвидирован под Волчанском

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Старший лейтенант ВСУ Павел Стрюк, известный как идеолог «майдана» и ярый радикальный националист, уничтожен при попытке украинских подразделений вырваться из окружения на северо-западе Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

42-летний Стрюк служил в 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он и его сослуживцы попали в волчанский котёл во время наступления ВС РФ. Живым боевик уже не выбрался. Стрюк с 2014 года поддерживал агрессию против Донбасса и участвовал в зверствах против мирных граждан. Его также знают на Украине по призывам «убивать каждого русского».

Крупное скопление боевиков ВСУ попало под русскую авиацию под Харьковом
Крупное скопление боевиков ВСУ попало под русскую авиацию под Харьковом

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Президент РФ Владимир Путин уже публично подтвердил завершение окружения группировки ВСУ численностью до двух тысяч человек под Волчанском. Площадь котла составляет около 460 квадратных километров и охватывает 27 населённых пунктов.

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Татьяна Миссуми
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