Банды без командиров и снабжения: что происходит с гарнизоном ВСУ в волчанском котле
Гарнизон ВСУ в волчанском котле распался на «разрозненные банды»
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Подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, уничтожение пунктов управления и проблемы со снабжением привели к тому, что окружённая группировка украинских войск перестала действовать как единое подразделение.
«ВСУ лишились управления между командирским составом и пехотой в волчанском котле, потеря единого управления превратила украинских военных в «разрозненные банды», — заявил источник.
Он добавил, что в сложившейся ситуации попытки восстановить взаимодействие между подразделениями маловероятны.
Ранее сообщалось, что в окружении под Волчанском могут находиться около двух тысяч украинских военнослужащих, среди которых представители подразделений «Азова»* и президентской бригады ВСУ.
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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.