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Опубликовано 12 сентября, 12:46

Банды без командиров и снабжения: что происходит с гарнизоном ВСУ в волчанском котле

Гарнизон ВСУ в волчанском котле распался на «разрозненные банды»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, уничтожение пунктов управления и проблемы со снабжением привели к тому, что окружённая группировка украинских войск перестала действовать как единое подразделение.

«ВСУ лишились управления между командирским составом и пехотой в волчанском котле, потеря единого управления превратила украинских военных в «разрозненные банды», — заявил источник.

Он добавил, что в сложившейся ситуации попытки восстановить взаимодействие между подразделениями маловероятны.

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Ранее сообщалось, что в окружении под Волчанском могут находиться около двух тысяч украинских военнослужащих, среди которых представители подразделений «Азова»* и президентской бригады ВСУ.

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* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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Андрей Бражников
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