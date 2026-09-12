Подразделения ВСУ, оказавшиеся в окружении под Волчанском в Харьковской области, потеряли единое управление и взаимодействие между командирами и пехотой. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, уничтожение пунктов управления и проблемы со снабжением привели к тому, что окружённая группировка украинских войск перестала действовать как единое подразделение.

«ВСУ лишились управления между командирским составом и пехотой в волчанском котле, потеря единого управления превратила украинских военных в «разрозненные банды», — заявил источник.

Он добавил, что в сложившейся ситуации попытки восстановить взаимодействие между подразделениями маловероятны.

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